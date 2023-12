Pontedera piange la maestra Tiziana Biondi, scomparsa a 62 anni

Pontedera è in lutto, travolta da una tragica notizia arrivata alla Vigilia di Natale. Tiziana Biondi, 62 anni, è venuta a mancare. Insegnante di italiano, da anni era alle elementari della Madonna dei Braccini, nella frazione de La Borra.

Braccini è scomparsa domenica 24 dicembre, lascia il marito e la figlia. Dal giorno di Natale la salma sarà esposta nella sala del commiato della Pubblica Assistenza di Pontedera, in via Profeti.

Maura Biasci, dirigente scolastica a La Borra, l'ha ricordata con la seguente nota.

In questa vigilia di Natale è davvero doloroso aver appreso da poche ore che la nostra maestra Tiziana Biondi ci ha lasciati, in maniera così inaspettata da lasciare tutto il nostro Istituto Comprensivo incredulo e profondamente turbato.

Nelle mie visite a Madonna dei Braccini, mi sono spesso intrattenuta con lei e con i suoi studenti, dei quali amava presentarmi i lavori che avevano realizzato insieme, raccontarmi dei loro percorsi, chiedere consigli per cercare le migliori strategie per favorire la loro crescita.

Si capiva quanto ci tenesse la maestra Tiziana ai suoi bimbi ed era rammaricata nell’ultimo periodo per non poter essere con loro.

Anche se solo da poco più di un anno presto servizio in questa scuola, sentivo che lei mi si affidava dall’alto della sua esperienza di insegnamento e che era pronta a mettersi in gioco ogni volta che c’era bisogno di un cambiamento, affrontando le novità con spirito di crescita e dedizione alla sua scuola, ai suoi bimbi.

Credo di rappresentare il pensiero di tutto l’Istituto Comprensivo “Curtatone e Montanara” esprimendo, insieme al dolore di questo momento, le più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti coloro che l’hanno conosciuta.

Ciao Tiziana, è stato un bene per me e per tutta la nostra comunità scolastica conoscerti.