Volante della polizia insegue auto e si scontro con un motorino: feriti due giovani

Una volante della polizia è rimasta coinvolta in un incidente con un motorino in centro Prato. Lo scontro è avvenuto durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata all'alt per un normale controllo. I due giovani che erano a bordo del motorino, un diciottenne e un ventenne, sono stati ricoverati in ospedale, mentre i due poliziotti della volante hanno riportato varie lesioni. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia municipale.

L'autovettura fuggita al controllo è stata rintracciata dopo alcune ore da un'altra volante, abbandonata dagli occupanti. L'auto è stata quindi sequestrata e sarà sottoposta agli accertamenti della polizia scientifica.