Canti e spettacoli, il Natale a Barberino Tavarnelle è palcoscenico dei più piccoli

Canti in piazza, concerti nei teatri ed esibizioni natalizie nelle palestre per brindare al talento dei più piccoli, avvolti dalle magiche atmosfere delle festività. Lo show di una comunità che canta, recita, suona, volteggia, espressione di un tessuto associativo ricco e vitale che cresce nella forza della rete e della socialità culturale, è salita sul grande palcoscenico del Natale. Nei giorni scorsi è andato in scena un omaggio collettivo finalizzato a promuovere i temi cari allo spirito solidale del periodo, quali l’inclusione, l'unità, la condivisione, e dire ancora una volta no alla violenza maschile sulle donne, a quel fenomeno che, in tutte le sue forme, fisica, verbale, morale, economica, psicologica, annulla dignità e toglie vita alle donne.

Dalla danza alla ginnastica artistica passando per la musica e il teatro. Sono stati complessivamente oltre mille i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze coinvolti in una variopinta carrellata di eventi e spettacoli che hanno fatto da preludio alle luci e ai messaggi di pace del Natale. La ginnastica artistica dell'Unione Polisportiva di Tavarnelle, presieduta da Antonio Campone, ha reso omaggio alle feste con una sequenza di esibizioni e spettacoli di straordinaria forza emozionale attraversate dal filo conduttore "stop alla violenza sulle donne", arricchito dalla presenza di striscioni, fiocchi e magliette rosse indossati dalle ginnaste. Gli spettacoli delle oltre cento bambine e ragazze, coordinate dalle referenti della ginnastica artistica Michela di Bella e Maria Chiara Corti, si sono tenute nella palestra Luigi Biagi di Tavarnelle, applaudite da un folto pubblico.

Il sipario del teatro della Filarmonica di San Donato in Poggio si è alzato sulle coinvolgenti performances delle diverse formazioni musicali e i vari gruppi di danza delle Officine Creative del Chianti e Officine sportive del Chianti, presieduta da Fernando Guerrieri, affiancato dal vicepresidente Andrea Massetani, dalla direttrice artistica Francesca Caponi e dalla direttrice sportiva Silvia Lotti. Uno spettacolo straordinario che ha fatto emergere le vocazioni artistiche e atletiche dei tantissimi iscritti ad ogni età che frequentano la scuola di Tavarnelle. Le Officine del Chianti articolano l’attività di formazione giovanile in due diversi ambiti: la musica, contemplata nell’area classica, moderna, nei corsi collettivi, di musica d’insieme e nei progetti come il Coro Voci Bianche Colli Fiorentini, e il settore sportivo che si compone di tante proposte legate alla danza.

Grande successo hanno riscontrato anche i saggi teatrali di Teatro Riflesso, presieduto da Alessandro Scavone, ispirati alle diverse declinazioni del Natale. In questo caso i piccoli attori hanno affiancato i loro educatori proponendo e identificando personaggi e costruendo il copione. A presenziare gli eventi il vicesindaco Roberto Fontani che ha salutato e rivolto gli auguri natalizi ai piccoli e alle loro famiglie anche in occasione dei canti in piazza con gli studenti e gli insegnanti delle scuole primarie di Barberino Tavarnelle dell’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani, diretto da Anna Maria Pia Misiti.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino