Controlli nei giorni di festa, nel Pisano 4 denunce per guida in stato di ebbrezza

Controlli nel lungo fine settimana di Natale in tutta la provincia di Pisa da parte dei carabinieri, per la prevenzione e il contrasto dei reati e delle violazioni al codice della strada. All'esito delle operazioni dei militari il bilancio è di un arresto e 9 denunce (Qui gli interventi durante le festività nel territorio di San Miniato).

In particolare a Pisa una persona è stata denunciata dopo che aveva tentato di rubare merce per oltre 240 euro in un supermercato della città. L'intera refurtiva, che consisteva non in beni di prima necessità ma alcolici di vario genere, è stata recuperata e restituita. Anche a Pontedera i carabinieri sono intervenuti in un supermercato della zona dove gli addetti alla vigilanza avevano bloccato una persona che aveva appena asportato della merce per un valore di 60 euro. Anche in questo caso l'uomo è stato denunciato e i prodotti sono stati restituiti all'esercizio commerciale.

Nell'intero territorio provinciale, a seguito dei controlli su strada, sono stati segnalati 4 conducenti per guida sotto l'influenza dell'alcol: per due di questi, il tasso alcolemico nel sangue è risultato di 6 e 4 volte superiore al limite stabilito dalla legge. Nel primo caso, nel territorio della Compagna dei carabinieri di Volterra, il conducente alla guida del proprio veicolo ha causato un incidente stradale, senza coinvolgere altri mezzi e restando illeso. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Pontedera, è risultato avere un tasso di alcol nel sangue di 3,30 g/l. Nel secondo caso il controllo si è verificato sul lungomare pisano: qui per il conducente, al test dell'etilometro, è risultato un tasso di 2,01 g/l. Per tutti è scattata la denuncia in stato di libertà e le patenti sono state ritirate.