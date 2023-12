Donna accoltellata in un'area di servizio dell'autostrada, aggressore ricercato

Una donna è stata accoltellata ad una gamba mentre si trovava in auto in un'area di servizio lungo l'autostrada A1, all'altezza di Campi Bisenzio. È successo nel primo pomeriggio di oggi, dopo le 14, quando un uomo incappucciato avrebbe aperto lo sportello dell'auto che si trovava parcheggiata, colpendo la donna ad una coscia. Fuggito via a bordo di un'auto, sono attualmente in corso le ricerche per individuarlo.

La donna, italiana di 58 anni, secondo quanto emerso si trovava in viaggio con le due figlie di circa trent'anni che non avrebbero assistito alla scena perché si trovavano nell'autogrill dell'area di servizio. Trasportata in ospedale, la 58enne non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e la polizia della squadra mobile della questura di Firenze che sta svolgendo le indagini, ascoltando i presenti e acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza.