Fratelli d'Italia San Miniato in vista delle elezioni: "Serve un'alternativa politica"

Si comincia a percepire l’odore delle elezioni che, come un bel pezzo di carne, cuociono lentamente sulla brace delle grandi lacune che questa Amministrazione ha coltivato, diciamo per stare brevi nel tempo, da oltre 25 anni ad oggi. Sanno di essere una maggioranza che ha faticato a governare in quanto impreparata e non adeguata. Che è stata messa ancora più in crisi dal malcontento generale ed ha proseguito trascinando una legislatura barcollante con l’unico obiettivo, ora, di recuperare almeno parte del consenso perso. Stiamo assistendo in questo periodo, ad un inusuale e strano sfilare di progetti, di idee, di inaugurazioni, di nomine, di assegnazioni di incarichi diretti. Quasi quotidianamente sui media escono idee mirabolanti, progetti riesumati e già decantati nelle precedenti ultime 3 campagne e mai iniziati, ne abbiano contate ben 99 di promesse, di cui solo 6 sono state portate a termine.

Ma non fatevi illudere dai proclami: oggi il Governo di questo Comune, è incapace di comunicare con le opposizioni e persino con la propria maggioranza. Ognuno ha i suoi progetti, che porta avanti in solitaria ed evitando accuratamente di coinvolgere, per ottimizzarne il "ritorno di immagine", in vista appunto della prossima tornata elettorale. Immobilità pressoché totale per 5 anni su temi fondamentali (un elenco interminabile) che sono costati svariati milioni alla collettività senza avere riscontri ma creando solo malumore ed incertezza. In questi giorni sono emerse nuove e preoccupanti problematiche; dal malessere che interessa il personale del Comune, in particolare la Polizia Municipale, alle strane "volate di fine anno", per approvare varianti finalizzate a nuove edificazione nella frazione di San Donato, nonostante la contrarietà di gran parte della popolazione...

Noi siamo convinti che serva un'alternativa a questa "tradizione politica" frutto di decenni di malgoverno, che continua imperterrita a danneggiare la collettività con il supporto dei voti di chi si fa incantare dalle sirene di Palazzo che promettono oro, argento e mirra per tutti. Insomma un vero Sistema di Potere che ha giovato a pochi e fatto soffrire tutti. Abbiamo l’obiettivo di unire le forze attorno ad un progetto comune senza timori e senza secondi fini. La nostra missione è l’amore per la nostra terra e fare in modo che in questo Comune si possa tornare a mettere il "NOI" davanti all’Io. Abbiamo l’obiettivo di far compiere a San Miniato quel passo decisivo per diventare una Città ed un Comune NUOVO, in cui vincono il merito e l’efficienza e le regole sono uguali per tutti.

Fratelli d’Italia darà il massimo contributo e supporto decisivo all’attuale compagine dell’opposizione che ha ben lavorato e fatto emergere i disastri e le enormi lacune di questa Amministrazione a guida PD. Darà il massimo per risollevare questo Comune dal torpore a cui è stato sottoposto in questi ultimi 25 anni e farlo uscire dal baratro in cui è stato gettato.

Fratelli d’Italia San Miniato, Il Coordinatore Piero Taddeini