Ignoti entrano in una scuola di Viareggio, danneggiati gli interni

Danni nella scuola media Franca Papi di Viareggio dove, durante il lungo weekend natalizio, ignoti si sarebbero introdotti all'interno. Per entrare gli autori del gesto avrebbero forzato una finestra al primo piano e in seguito avrebbero rovistato tra gli armadietti del personale in cerca di oggetti di valore.

Ad accorgersi dell'accaduto è stata una collaboratrice scolastica che questa mattina, passando davanti alla scuola, ha notato le luci accese e una finestra aperta. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Viareggio, accompagnati dalla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo. Ancora da quantificare il bottino, ma notevoli sarebbero i danni: dispositivi tecnologici non sono stati prelevati, così come intatto è rimasto il portamonete dei distributori che invece sono stati riguardati alcune settimane fa dal passaggio dei ladri nella vicina scuola primaria Tobino.