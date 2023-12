Natale movimentato nel Cuoio, un arresto per furto in abitazione e tre denunce

Festività natalizie di controlli rafforzati su tutto il territorio della provincia di Pisa, da parte dei carabinieri. Il bilancio delle operazioni dei militari, per la prevenzione e il contrasto dei reati, è di un arresto e 9 denunce (Qui gli interventi nel Pisano).

Nel lungo weekend di Natale, attività movimentata nell'area dei carabinieri della Compagnia di San Miniato.

Nello specifico una persona è stata arrestata, in seguito alla segnalazione alla centrale operativa dalla zona del cuoio per un probabile furto in corso all'interno di un'abitazione. Immediatamente intervenuti, i militari della Sezione Radiomobile e della stazione di Santa Croce sull'Arno hanno individuato un soggetto che poco prima si era introdotto nel giardino della casa, per poi tentare la fuga all'arrivo dei carabinieri. Ritrovatosi alle strette, il soggetto ha prima minacciato i militari con un taglierino, poi ha dato inizio ad una colluttazione, prima di essere definitivamente bloccato. L'uomo, straniero, è stato arrestato per tentato furto in abitazione e denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

In un altro intervento un'altra persona è stata denunciata perché trovata in possesso di sostanze stupefacenti. In particolare il soggetto, straniero, è stato fermato a bordo di una bicicletta con 6 grammi di hashish suddiviso in 3 dosi, la somma di 1.015 euro in banconote di vario taglio e un taglierino, nascosto nella tasca del giubbotto.

Infine, sempre i militari dell'Aliquota Radiomobile del NORM di San Miniato hanno rintracciato due soggetti che, su segnalazione della vittima che stava ricevendo gli alert dalla propria banca, stava cercando di utilizzare una carta di credito in un esercizio commerciale, rubata poco prima all'interno di un'abitazione. Alla vista dei militari i due hanno tentato di fuggire, ma sono stati prontamente bloccati. All'esito degli accertamenti sono stati trovati in possesso di una pistola giocattolo senza tappo rosso, un grimaldello utilizzato per aprire porte e finestre e della refurtiva asportata poco prima nel corso del furto. I due soggetti, entrambi originari dell’est Europa, sono stati denunciati per i reati di ricettazione, porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate/grimaldelli in concorso tra di loro. La refurtiva, recuperata, è stata restituita ai legittimi proprietari.