Arrivano le campane del vetro a Montespertoli: ecco dove saranno inserite

Alia Servizi Ambientali sta posizionando circa 170 campane per la raccolta separata del vetro su tutto il territorio comunale di Montespertoli. Lo annuncia il sindaco Alessio Mugnaini.

"Questo è un passaggio fondamentale per migliorare la nostra percentuale di raccolta differenziata (già ottima) e per avviare a riciclo vetro e plastica con qualità più alta. Come abbiamo avuto modo di discutere negli ultimi mesi il sistema di raccolta attuale (vetro e plastica insieme) è quello che porta i minori quantitativi a riciclo mentre raccogliere separatamente vetro e plastica garantirà la piena circolarità della filiera del riciclo anche di questi materiali. Sono convinto che vinceremo questa piccola sfida e dimostreremo che questo territorio sul tema dei rifiuti e della raccolta differenziata non è secondo a nessuno".

Qui i dettagli sui luoghi dove troveranno posto le campane. Qualche posizionamento potrebbe subire piccole modifiche nelle prossime settimane.