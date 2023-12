Un nuovo ristorante Burger King ha aperto a Fucecchio in via Strada Statale Provinciale 11.

Il ristorante impiega 22 dipendenti e si sviluppa su una superficie di 425 metri quadrati. Il fast food ha 84 posti a sedere interni e 16 esterni per un totale di 100.

C'è anche un'area giochi interna in cui è possibile organizzare anche feste di compleanno per i più piccoli. È prevista inoltre una corsia dedicata al Drive Thru, oltre al servizio di Home Delivery, per ricevere i prodotti Burger King comodamente a casa.

All’interno del ristorante è disponibile anche il servizio al tavolo, con la possibilità di ricevere l’ordine effettuato da front, app o kiosk, direttamente al tavolo. A questo si aggiunge il servizio di ordine al tavolo, per cui è possibile accedere all’App attraverso il QR code posizionato sul tavolo, ordinare e ricevere l’ordine, accumulando corone e gemme grazie al programma Loyalty “Be The King”.

Burger King ha 261 ristoranti in Italia.