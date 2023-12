Consiglio comunale straordinario, la seduta è convocata per mercoledì 27 dicembre

È convocato per mercoledì 27 dicembre alle ore 18, in prima convocazione, e alle ore 18:30 in seconda, il consiglio comunale straordinario del Comune di Certaldo. La seduta si terrà nella sala consiliare “Denise Latini” in municipio, in Piazza Boccaccio 13, e potrà essere seguita in diretta su http://www.youtube.com/user/ComunediCertaldo

Di seguito i temi che saranno discussi.

Comunicazioni

1 - Comunicazioni del sindaco

2 - Comunicazioni della presidente

Proposte di deliberazione

3 - Documento Unico di Programmazione (DUP) – Triennio 2024 – 2026 - Approvazione.

4 - Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Anno 2023. Ricognizione ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 201/2022.

5 - Società a partecipazione pubblica – Ricognizione ordinaria al 31/12/2022 e relazione sull’attuazione delle misure piano razionalizzazione – Approvazione.

Mozioni

6 - “Potenziamento illuminazione Giardino dei Bersaglieri e area verde intitolata a Vanda Viani e Dina Testi". Mozione presentata dal Gruppo Lega - Salvini Certaldo.

7 - “Sollecito ad adempiere per i Gestori del Trasporto Pubblico Locale ferroviario”. Mozione presentata dal Gruppo PD.