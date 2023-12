Dopo 70 anni chiude storico panificio: "Gioia ma anche tristezza"

Dopo 70 anni di attività chiude lo storico Panificio Vecci di Vinci, attivo con 3 generazioni di panettieri.

L'annuncio è arrivato dal loro profilo social: "Dopo una lunga, lunga riflessione, abbiamo deciso la chiusura del nostro Panificio Vecci, dopo oltre 70 anni di attività e ben 3 generazioni di panettieri".

I responsabili dell'attività hanno aggiunto: "Difficile descrivere cosa si prova in questo momento: gioia e soddisdazione per aver raggiunto un traguardo della nostra vita come il pensionamento, ma anche tanta tristezza per la fine di una attività storica. Ci mancherete tanto!".

Per salutare i clienti è stato organizzato un buffet sabato 30 dicembre alle 17.