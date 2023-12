I numeri di Lilt Firenze: in un anno 1700 visite di prevenzione contro i tumori

1700 visite di prevenzione, 470 persone seguite e 1700 colloqui per la riabilitazione psiconcologica, 4000 prestazioni di riabilitazione fisica, 842 interventi effettuati e 508 pazienti seguiti in assistenza domiciliare, oltre mille studenti e insegnanti coinvolti in progetti nelle scuole. Sono alcuni numeri che raccontano l'attività di Lilt Firenze nel 2023.

L'associazione provinciale di Firenze della Lega Italiana per la lotta contro i tumori è impegnata in attività di assistenza ai malati, di diagnosi precoce, di riabilitazione e di prevenzione.

Nello specifico, quest'anno sono stati portati avanti percorsi di educazione alla salute nelle scuole secondarie di secondo grado di Firenze, con 1000 tra studenti e insegnanti coinvolti negli incontri informativi dei progetti “Guadagnare salute con Lilt” e “Videogiochi e prevenzione oncologica”, sui sani stili di vita.

Novanta persone sono state coinvolte nei Gruppi di Disassuefazione al fumo, per rinunciare al vizio del tabacco.

Per quanto riguarda la diagnosi precoce sono state eseguite 1300 visite di prevenzione del melanoma e degli altri tumori della pelle, nell'ambulatorio Lilt dedicato e attraverso le campagne promosse all'interno delle aziende del territorio. Sono state fatte 400 visite senologiche e urologiche per la prevenzione dei tumori, durante le campagne nazionali Lilt “Nastro Rosa” dedicata alle donne e “Nastro Blu” rivolta agli uomini.

Al Cerion-Centro di Riabilitazione Oncologica Ispro Lilt a Villa delle Rose, dove Lilt porta avanti un approccio bio-psico-sociale per accompagnare il malato a riappropriarsi della sua vita, seguendo il paziente a 360 gradi (sia per gli esiti fisici di chirurgia e terapia, sia per l’impatto psicologico della diagnosi di tumore sulla persona e sulla sua famiglia), sono stati seguiti 470 pazienti per la psiconcologica e sostenuti 1700 colloqui, che si sommano alle oltre 4.000 prestazioni di riabilitazione fisica effettuate dal personale Lilt al Cerion.

Per l'assistenza domiciliare, che si attua attraverso il servizio Camo-Centro Aiuto al Malato Oncologico e in collaborazione con le Unità di Cure Palliative dell’Azienda Sanitaria, sono stati fatti 842 interventi, movimentando 2158 ausilii e seguendo 508 pazienti.

“Ringrazio tutti gli operatori, e i volontari che ci permettono ogni anno di portare avanti le nostre attività” afferma il presidente di Lilt Firenze Alexander Peirano “quindi l'assistenza a chi è già malato per garantire le migliori cure possibili, la prevenzione per evitare o diagnosticare in tempo eventuali malattie e infine l’educazione alla salute soprattutto per i più giovani, perché uno stile di vita più sano è il miglior alleato per restare in salute”.





