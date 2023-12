Il programma dell'ultimo dell'anno a Pontedera, da Rocco Hunt a Rosa Chemical

Scatterà alle 22,30 del 31 dicembre l'attesissimo Party di Capodanno organizzato da Radio Stop in piazza Martiri della Libertà a Pontedera. Un appuntamento che ritorna dopo lo straordinario successo di partecipazione dello scorso anno, con ospiti Cristina D'Avena e Baby K e che si ripropone, in grande stile, anche per la notte a cavallo tra il 2023 e il 2024.

Lo staff di animazione, sul palco allestito nel Piazzone, sarà capitanato dal presentatore Roberto Giannoni, con Regina Miami, Sara Angelini, Dj Save T. e tutta la crew di ballerini pronti a far scatenare il pubblico al ritmo della musica.

Tanti gli ospiti di prestigio del Radio Stop Party. Si partirà con i giovani e la prima a salire sul palco sarà Kimono, cantautrice vincitrice dell'edizione 2019 di X Factor che, nelle scorse settimane, si è affermata negli Stati Uniti nella quindicesima edizione di New York Canta, il festival della musica italiana di New York.

Subito dopo altri due giovanissimi artisti, apprezzatissimi dai ragazzi: Niveo, cantante della scuola di Amici 2022 e Noor, finalista di Sanremo Giovani lo scorso anno. Alle 23,30 l'attesissima performance di Rosa Chemical, artista poliedrico ed eclettico, disco di platino con il brano Made in Italy presentato nell'ultimo Sanremo, che accompagnerà il pubblico, con i suoi successi, fino a pochi minuti prima della mezzanotte. Dopo il brindisi ripartirà l'animazione di Radio Stop, che incendierà la piazza per un'ora. Intorno alle una l'arrivo di un altro big, Rocco Hunt, uno degli artisti più affermati della scena rap e pop, con canzoni che, negli ultimi anni, hanno avuto enorme successo di pubblico e di critica. Basta ricordare solo alcuni titoli delle sue conosciutissime hit: Un bacio all'improvviso, A un passo dalla Luna, Caramello.

Una grande serata di musica e festa, per la quale sono previsti provvedimenti di modifica temporanea a circolazione e sosta ( in allegato l'ordinanza del comando di Polizia Locale ) mentre Autolinee Toscane, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, attiverà navette gratuite tra le 19 e le 3 ( in allegato il comunicato stampa di AT ).