Incendio in un appartamento di via del Pellegrino a Firenze, vicino piazza della Libertà. Due anziani sono stati salvati dai vigili del fuoco di Firenze e Firenze Ovest, che hanno provveduto a domare l'incendio. A prendere fuoco un appartamento del condominio di 3 piani. Intervento avviato dalle 7.20 del mattino, dopo un'ora è in corso la bonifica dei locali.