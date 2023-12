Natale alla Alpha GC: mille euro di bonus agli oltre 100 dipendenti

Un 2023 all’insegna di una crescita importante per la fiorentina ALPHA GC sotto il profilo dei fatturati e delle commesse, con due importanti riconoscimenti vinti come Le Fonti Awards e Industria Felix, a testimonianza di un impegno sulla trasparenza e sulla sostenibilità socioambientale che ne fanno una realtà all’avanguardia.

Così per condividere con i propri addetti la soddisfazione per questi traguardi conseguiti Alpha ha deciso di concedere a tutti un premio di risultato da mille euro netti ciascuno agli oltre cento dipendenti.

“I risultati ottenuti sono merito di un lavoro di squadra che ci ha permesso di distinguerci sia per il livello della progettazione che per la gestione dei cantieri, con un’attenzione particolare all’innovazione e al rispetto dell’ambiente, elementi essenziali in un settore come quello dell’edilizia in forte trasformazione, che sarà chiamato a ridurre sempre più le emissioni in atmosfera degli edifici e rispettare i parametri dettati a livello di Unione Europea. Alpha GC è pronta a fare la propria parte”, dichiara l’amministratrice unica Asmaa Gacem.