Non rispetta il divieto di avvicinamento alla ex moglie: arrestato a Lucca

Più volte non ha rispettato il divieto di avvicinamento alla ex moglie. Per questo un 46enne di Lucca è finito agli arresti domiciliari, misura cautelare eseguita il 22 dicembre dai carabinieri. Secondo quanto emerso dal momento della separazione, che risale alla fine dello scorso anno, l'uomo avrebbe iniziato a tempestare la donna di telefonate e messaggi dal tono minaccioso e più volte si sarebbe presentato davanti alla casa e sul posto di lavoro della ex. Ravvisando la pericolosità dei comportamenti nell'agosto scorso, dopo le indagini dei carabinieri di Lucca, il Gip aveva disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento che però l'uomo avrebbe violato più volte, in particolare in due giornate nel mese di novembre. Prima si sarebbe avvicinato alla ex moglie sbarrandole la strada e parlandole mentre camminava in città, poi avrebbe continuato a presentarsi sotto casa o sul luogo di lavoro. Dopo questi episodi fu rintracciato e fermato, fino all'arresto.