Passeggiate Patrimoniali, i percorsi per riappropriarsi della città

Continuano fino al 7 gennaio le Passeggiate Patrimoniali, pensate dall’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e Rapporti con UNESCO del Comune di Firenze e MUS.E in occasione dell'anniversario dell’inserimento del Centro Storico di Firenze nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Le passeggiate sono concepite attraverso il progetto Firenze Forma Continua, con l’obiettivo di diffondere la storia della città di Firenze e favorire connessioni tra il territorio, le persone e il patrimonio. Sviluppato con il supporto del Laboratorio Heritage and Research (HeRe Lab, laboratorio congiunto tra il Comune di Firenze e l’Università degli Studi di Firenze), gli obiettivi del progetto Firenze Forma Continua sono la riappropriazione del tessuto cittadino da parte della comunità e la trasmissione dei suoi valori alle generazioni future.

Gli itinerari, in italiano e in inglese, in programma fino al 7 gennaio 2024, portano i visitatori a scoprire le zone meno conosciute del centro storico, architetture, scorci e storie di Firenze altamente suggestivi e ad approfondire la conoscenza della città, del tessuto urbano e delle aree paesaggistiche che contribuiscono all’Eccezionale Valore Universale del sito.

Se, infatti, il Centro Storico di Firenze fu incluso nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO perché “una realizzazione unica nel suo genere, un capolavoro d’opera, risultato di una continua creazione protrattasi per oltre sei secoli”, la sua fruizione culturale è troppo spesso limitata ai monumenti principali e alle vie più note, rinunciando a cogliere l’articolato tessuto di luoghi, relazioni e attività che è tuttora idealmente racchiuso dalla cerchia muraria: uno degli elementi più significativi per comprendere l’evoluzione storica di Firenze, denso di riferimenti e di curiosità.

Ed è proprio a partire da questo perimetro – oggi ancora testimoniato dalle porte, torri, fortezze e dalle mura dell’Oltrarno, conservatesi quasi integralmente – che sono stati sviluppati tre distinti itinerari patrimoniali, centrati su aree nevralgiche della storia e della vita di Firenze: il percorso a nord della città, intorno a Porta San Gallo “Nuove tracce di antiche relazioni” (in programma ancora il 29 dicembre e 5 gennaio); quello a sud, lungo le mura d’Oltrarno “Ripensare il margine” (in programma il 30 dicembre e 6 gennaio); quello intorno a San Miniato al Monte (in programma il 31 dicembre e 7 gennaio). Con quest’ultimo itinerario si ricorda peraltro come il sito Patrimonio Mondiale abbia conosciuto un significativo ampliamento nel 2021, andando ad abbracciare proprio quest’area.

Qui di seguito il calendario degli appuntamenti in italiano:

29 dicembre h11:30 Intorno a Porta San Gallo

30 dicembre h11.30 Lungo le mura

31 dicembre h11.30 Verso San Miniato al Monte

5 gennaio h11:30 Intorno a Porta San Gallo

6 gennaio h11.30 Lungo le mura

7 gennaio h11.30 Verso San Miniato al Monte

È previsto anche un ultimo appuntamento in inglese:

31 dicembre h14.30 Verso San Miniato al Monte

Le passeggiate sono rivolte a giovani e ad adulti; sono gratuite e hanno una durata di due ore. Si consiglia di indossare un abbigliamento comodo e di portare con sé dell’acqua. In caso di pioggia sono sospese.

Punti d’incontro:

per la passeggiata intorno a Porta San Gallo è via Guelfa 12, davanti alla chiesa avventista del settimo giorno.

per la passeggiata lungo le mura è Porta san Giorgio, in via san Leonardo.

per la passeggiata verso San Miniato al monte è Torre San Niccolò, in piazza Poggi.

Per informazioni e prenotazioni: info@musefirenze.it 055-2768224

Con il sostegno finanziario del Ministero del Turismo “Fondo siti UNESCO e città creative”