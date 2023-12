Picchia la moglie a Pisa, denunciato e allontanato d'urgenza da casa

Denunciato per maltrattamenti dopo aver picchiato la moglie. A Porta a Mare la questura di Pisa ha inviato una volante per la segnalazione di una lite in famiglia. La donna, sui cinquant'anni, aveva riportato ferite su braccia e gambe per l'aggressione ricevuta dal coniuge. E' stato verificato che pure tempo fa c'era stato un altro intervento per lite. Dopo aver avvisato il pm di turno, i poliziotti hanno eseguito verso l'uomo, maggiore di età rispetto alla moglie, la misura pre-cautelare dell'allontanamento urgente dalla casa familiare a tutela della donna. Lui è andato a dormire in albergo, la donna è stata portata in pronto soccorso e dopo una settimana di prognosi prima di tornare a casa.