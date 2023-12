Picchia sanitari e carabinieri al pronto soccorso di Livorno: denunciato

Un 50enne ha aggredito i carabinieri al pronto soccorso dell'ospedale di Livorno dopo che aveva portato una congiunta infortunata. L'uomo, noto alle forze dell'ordine, era in forte stato di agitazione per alcol o droghe. Aveva preteso dal personale sanitario una dose immediata di sedativi che però non aveva avuto effetto. Così ha cominciato a offendere gli infermieri e a mettere a soqquadro il reparto, rovesciando sedie, panche e l’apparecchio per il pagamento dei ticket. Prima dell'arrivo dei carabinieri che hanno riportato l'ordine e lo hanno denunciato.