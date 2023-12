Premio Navicello, il riconoscimento di Capraia e Limite all'ingegnere aerospaziale Valerio Viti

L'amministrazione comunale di Capraia e Limite invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia di consegna del "Premio Navicello 2022", massima onorificenza del Comune, in programma sabato 30 dicembre alle ore 17 presso la Fornace Pasquinucci a Capraia Fiorentina.

Il premio dell’edizione 2022 è stato assegnato all’Ing. aerospaziale Valerio Viti, nato e cresciuto a Capraia e Limite ed attualmente Ingegnere principale e Manager del team aerospaziale della compagnia Ansys negli USA, impegnato in ricerca e sviluppo nel settore accademico, industriale e governativo.

Il riconoscimento, assegnato dalla Commissione consiliare Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Servizi Sociali, presieduta da Irene Bandini spetta ogni anno a persone fisiche o giuridiche che, attraverso la loro attività, con opere concrete nel campo delle scienze, della cultura, del lavoro, delle arti, dello sport, o con iniziative di carattere sociale, umanitario e filantropico, o con particolari atti di coraggio e di amore verso gli altri, abbiano in qualsiasi modo giovato alla città, sia servendone con disinteresse e dedizione le singole istituzioni, sia promuovendo nuove iniziative di interesse comunitario.

Nella stessa occasione il sindaco Alessandro Giunti conferirà la "Cittadinanza onoraria" a Ernesto Rabatti medaglia d’oro ai campionati del mondo under 23 nel quattro di coppia, Tommaso Laganà e Leonardo Sostegni medaglia d’oro ai campionati europei under 19 nel quattro senza, atleti della Canottieri Limite.

Sempre per meriti sportivi saranno consegnati riconoscimenti a Laerte Scappini campione regionale di ciclismo categoria esordienti del primo anno e Lorenzo Luci campione regionale di ciclismo categoria esordienti del secondo anno, entrambi residenti nel Comune di Capraia e Limite.

"Siamo molto soddisfatti e felici di questi riconoscimenti che sottolineano l’impegno di tante persone che con la loro opera, professione e straordinaria dedizione onorano il nostro territorio portando in giro per il mondo il nome di Capraia e Limite. L’auspicio è quello di vedere tanti cittadini e cittadine presenti alla cerimonia per condividere tutti insieme un premio che è espressione dell’identità della nostra comunità e come sentito e sincero ringraziamento per l’attività svolta" così il sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa