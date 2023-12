Sagre di Cerreto Guidi, domande da presentare per il calendario 2024

Stanno per scadere i tempi di presentazione delle domande per l’inserimento di manifestazioni nel calendario delle sagre e feste paesane nel territorio del Comune di Cerreto Guidi. Le domande, infatti, devono essere presentate, entro e non oltre sabato 30 dicembre 2023.

Lo ricorda il Comune di Cerreto Guidi, invitando le associazioni al rispetto della scadenza indicata.

Le domande devono essere depositate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cerreto Guidi in Via Vittorio Veneto, 8, nell’orario di apertura al pubblico, oppure inviate tramite PEC.

Si invitano gli interessati a compilare dettagliatamente il modulo, presente sul sito del Comune, e a indicare recapiti validi dove l’Ufficio possa inviare tempestivamente segnalazioni e/o chiedere informazioni.

Per maggiori dettagli rivolgersi all’Ufficio cultura del Comune di Cerreto Guidi:

v.bonfanti@comune.cerreto-guidi.fi.it tel.0571-906225 (in orario d’ufficio).

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa