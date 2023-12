Scoperti a Castelfranco a rubare il gasolio dai trattori: denunciati

Per la festa di Santo Stefano i carabinieri di Castelfranco di Sotto hanno trovato due persone scoperti a rubare il gasolio da dei mezzi agricoli in un deposito di zona. Inizialmente hanno trovato un'auto sospetta in zona. Da lì a poco hanno trovato un uomo armeggiare con una tanica in plastica che, alla vista dei militari, è scappato. Nella tanica c'era il gasolio e i tappi di due trattori erano stati rimossi. L'uomo, un 35enne georgiano, è stato fermato verso l'auto parcheggiata e lì hanno trovato una seconda persona, una donna di 40 anni anch'essa georgiana. Nell'auto c'erano due taniche da 20 litri piene di gasolio. Dopo i riscontri, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.