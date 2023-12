Suona ai campanelli per scherzo a Cerreto, un 39enne lo ferisce con un coltello da cucina

Uno scherzo tra ragazzini finisce male, con uno di questi ferito da un coltello da cucina e un 39enne italiano denunciato.

E' accaduto a Cerreto Guidi ieri sera. Attorno alle 23 un gruppo di minorenni, tra i 14 e i 16 anni, è giunto in centro del borgo empolese per fare degli scherzi ai residenti e suonare i campanelli, fuggendo via.

Quando sono arrivati al campanello del 39enne lo scherzo è stato preso in malo modo. L'adulto è sceso di casa e si è messo a inseguire i giovani. Nei pressi della Villa Medicea un 15enne del gruppo è inciampato a terra e l'uomo, che lo ha raggiunto, lo ha ferito all'addome con un coltello da cucina.

Il giovane fortunatamente aveva addosso un giacchetto che ha attutito il colpo. Ciò nonostante è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe per i soccorsi.

I carabinieri della compagnia empolese hanno rintracciato poco dopo il 39enne e lo hanno denunciato per lesioni personali aggravate.