Unione dei Comuni, Bagnai (Montelupo nel Cuore): "Sovrastruttura burocratica senza valore aggiunto"

Ci avviamo all’inizio di un anno che nei comuni dell'Empolese Valdelsa coinciderà anche con il rinnovo delle amministrazioni comunali nella primavera prossima, e questa scadenza a nostro avviso deve fare i conti anche con un processo istituzionalmente incompiuto di cui va deciso il destino: l’Unione dei comuni.

Ormai da anni si va avanti per forza d’inerzia, mostrando palesemente incertezze circa la bontà dell’istituzione anche da parte delle stesse amministrazioni comunali che ne fanno parte, che, pur avendo tutte pro tempore il medesimo indirizzo politico, non sembrano aver trovato intese significative per dare un assetto significativo e funzionale all’organismo.

Non è accettabile il fatto che periodicamente sorgano rimostranze da parte del personale della polizia municipale, che si sente legittimamente trascurato da una gestione che non riesce a tener fede agli impegni assunti, non solo sul piano del potenziamento degli organici, palesemente inadeguati ad un presidio efficiente del territorio, ma anche sul piano dell’ordinaria amministrazione relativo alle dotazioni strumentali e alla corresponsione puntuale degli emolumenti in tutte le loro voci.

Occorre un esame realistico che analizzi l’anomalia istituzionale dell’unione empolese valdelsa che, diversamente dalle unioni tradizionali, nate sul modello delle ex comunità montane con consistenza demografica limitata, ha un bacino d’utenza superiore a tantissime ex province.

Una puntuale erogazione dei servizi affidati non può prescindere da una gestione strutturata, non si può contare sulla trasversalità organizzativa offerta da apporti per quota parte del proprio tempo di lavoro, da dipendenti di ruolo dei singoli comuni: chi continua a credere nell’utilità dell’Unione dei comuni batta un colpo e scelga modalità che la facciano apparire tale e non una sorta di sovrastruttura burocratica che non crea valore aggiunto rispetto alla gestione esclusiva dei servizi a cura dei comuni.

Daniele Bagnai. Montelupo nel Cuore - Centro Destra per Montelupo