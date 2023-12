Via en Rose – A Natale donati vestiti e regali per le donne vittime di violenza e per i bambini

La Via en Rose nasce come gruppo di imprenditrici donne e ha lo scopo non solo di valorizzare via San Francesco ma anche di essere di supporto ad altre donne, in questo caso vittime di violenza.

“In occasione dell’evento Natalizio dello scorso 2 dicembre abbiamo organizzato una raccolta doni per i bambini ospiti con le loro madri nella cooperativa “IL SIMBOLO” - racconta Federica Surace, commerciante della Via en Rose: “Si tratta di donne che con i loro figli vengono da un periodo di gravi difficoltà e che grazie a questa associazione hanno trovato accoglienza e supporto. Abbiamo deciso di estendere la raccolta fino allo scorso sabato 22, in modo da dare la possibilità a più persone di venire a lasciare il proprio dono. Con il nostro contributo e quello dei nostri clienti siamo riusciti a raccogliere una cinquantina di doni e diversi abiti. Siamo soddisfatti per la risposta delle persone, il nostro impegno per le donne in difficoltà continuerà anche in futuro”.

L'impegno e l'attenzione che le imprenditrici della Via en Rose rivolgono alle donne che soffrono, non ci stupiscono più, e sono per tutti un esempio da imitare e da replicare ovunque” - le parole del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.