Concerto di Capodanno a Camaiore con l'Orchestra Bevilacqua

Lunedì 1° gennaio alle ore 16.30, appuntamento in musica al Teatro dell’Olivo con il concerto di Capodanno dell’Orchestra Angelo Bevilacqua, evento organizzato dallAmministrazione Comunale di Camaiore. L’ensemble guidato da Maria Vecoli presenterà un programma che mira a creare un connubio fra il tradizionale repertorio viennese di San Silvestro e una proposta più in linea con il concerto di Capodanno della Fenice di Venezia. Da un lato giganti della musica colta come Beethoven, Mozart, Brahms, Šostakovič e Strauss proposti in alcune delle loro declinazioni legate alle varie forme di danza; dall’altro la storia dei geni italici, come Vivaldi e Verdi, seguendo un filo dal barocco sino al melodramma.

Impossibile, in chiusura, non riservare un posto privilegiato a Giacomo Puccini nell’anno del centenario dalla morte. Il concerto vedrà esibirsi come solisti il soprano Gioia Pucci e il tenore Leonardo Castellani. Gli arrangiamenti orchestrali sono di Michele Stefanini e Cristiano Pieraccini. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Il programma

• “Minuetto numero uno di do maggiore” e “Minuetto numero due in sol maggiore” da “Sei minuetti” – Ludwig van Beethoven

• “Canone e giga in re maggiore” – Johann Pachelbel

• Largo da “L’inverno”, concerto in fa minore numero quattro da “Il cimento dell’armonia e dell’inventione” (Le quattro stagioni) – Antonio Vivaldi

• “Allegro assai” dalla “Serenata numero tre in re maggiore” – Wolfgang Amadeus Mozart

• “Valzer numero due” dalla “Suite per orchestra di varietà” – Dmitrij Šostakovič

• “Danza ungherese numero uno” – Johannes Brahms

• “Tace il labbro” da “La vedova allegra” – Franz Lehár

• “Annen-Polka” – Johann Strauss II

• “Quando men vo” (Valzer di Musetta) da “La bohème” – Giacomo Puccini

Organico Orchestra Angelo Bevilacqua

Violino Primo: Carla Mordan, Roberta Puddu, Lucrezia Ceccarelli, Luna Livi, Aurora Duchi, Francesca Marchi

Violino Secondo: Mattia Aita, Michele Perna, Chiara Bosco, Irene Vecoli, Marco Roncella

Viola: André Pisani, Sofia Sacchetti

Violoncello: Giacomo Petrucci, Francesca Ferri

Contrabbasso: Stefano Bianchi, Alessandro Cirillo

Flauto: Leonardo Scotto

Oboe: Emanuele Moriconi

Clarinetto: Valentina Accorsini

Corno: Luigi Quagliata

Fagotto: Olga Massa

Percussioni: Andrea Garibaldi

