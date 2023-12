Concerto grautito per Capodanno a Vinci

Festeggiare tutti insieme e dare il benvenuto al 2024: il 1 gennaio al Teatro di Vinci è in programma (ore 21) il concerto di Capodanno, a cura dell'Associazione Arte dei Suoni. L'ingresso è gratuito e per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0571 933285.

A essere protagonisti l'orchestra e i solisti dell'Accademia musicale Amedeo Bassi.

“E' la festa di inizio anno di Vinci, invitiamo tutti i cittadini a essere presenti, l'ingresso è completamente gratuito – dichiarano il sindaco Giuseppe Torchia e la vicesindaca con delega alla cultura Sara Iallorenzi -. Si tratta di un modo per stare insieme, per festeggiare il nuovo anno con dell'ottima musica. L'orchestra e i solisti dell'Accademia musicale Amedeo Bassi sono una certezza per il territorio, le loro melodie sono di buon auspicio per l'anno nuovo. Visto che la fine del 2023 è stata complicata causa alluvione, vogliamo pensare positivo e salutare il 2024”.

