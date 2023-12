Da gennaio 2024 tutti i supermercati Marzi&Fulignati avranno l'insegna Conad

Sarà un nuovo anno ricco di novità, da Gennaio 2024 infatti tutti i nostri punti vendita Marzi&Fulignati avranno l’insegna Conad. Una nuova opportunità di crescita per ampliare i servizi alla comunità, con il passaggio ad un’insegna leader della distribuzione nazionale.

Cambierà il nome, non la nostra anima, rimarremo sempre il supermercato vicino a casa tua, con tutta la passione e l'amore per il nostro territorio e per un lavoro che facciamo da oltre sessant'anni, con gli stessi sorrisi del personale, che conosci da sempre. La stessa qualità e convenienza, i fornitori locali, così come l'eccellenza della nostra carne che rimarrà sempre un orgoglioso punto di vanto.

Resteranno invariati anche tutti i servizi di spesa a Casa e il ritiro spesa Drive a Sovigliana. Per crescere insieme ma senza dimenticare quel carattere di prossimità che ci ha sempre definito.

A partire da Gennaio quindi, tutti i nostri supermercati si rinnoveranno per fornirti un’esperienza di spesa ancora più ricca e dedicata. Perciò abbiamo deciso di calendarizzare le chiusure così da limitare al minimo i disagi e permetterti di avere sempre un punto vendita aperto per fare la spesa.

Di seguito il programma delle chiusure e nuove aperture dei nostri cinque punti vendita:

- Empoli, Via Ponzano, 84: chiuso dal 2 al 5 Gennaio - NUOVA APERTURA SABATO 6 GENNAIO

- Empoli Centro, Piazza del Popolo, 18: chiuso dal 2 al 5 Gennaio - NUOVA APERTURA SABATO 6 GENNAIO

- Sovigliana Vinci, Viale Togliatti, 98: chiuso dall’8 al 12 Gennaio - NUOVA APERTURA SABATO 13 GENNAIO

- Empoli, Via Zandonai, 1: chiuso dall’8 al 12 Gennaio - NUOVA APERTURA SABATO 13 GENNAIO

- Capraia, Via Limitese, 46: chiuso dal 15 al 19 Gennaio - NUOVA APERTURA SABATO 20 GENNAIO

Inoltre, dal 16 gennaio 2024 il nostro servizio di spesa online SpesaSprint.it diventerà HeyConad, per un’esperienza di acquisto migliore, ancora più personalizzata e dedicata a te!

Scaricando l’app HeyConad e selezionando il punto vendita di Sovigliana potrai continuare a fare la spesa online comodamente dal divano. Tutte le modalità di Consegna a Casa e Ritiro Drive rimarranno le stesse, saremo sempre noi a prenderci cura della tua spesa, come abbiamo sempre fatto.

Ti aspettiamo, per condividere con te questa nuova avventura, sicuri di continuare a servirti al meglio delle nostre capacità e rinnovare ancora una volta la Tua fiducia!"