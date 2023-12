Giovane aggredito a Cerreto Guidi, le parole del sindaco Rossetti

In seguito al grave episodio avvenuto nel centro storico di Cerreto Guidi, dove un giovane è stato aggredito con un coltello dopo che poco prima aveva suonato il campanello dell’aggressore, interviene il sindaco di Cerreto Guidi.

“Cerreto Guidi non è, non è mai stato un luogo con problemi di sicurezza. Non trovo le parole per commentare questo atto - dichiara Simona Rossetti -, esprimo a nome dell’Amministrazione comunale, un forte sentimento di vicinanza al giovane aggredito a cui auguro un pronto ristabilimento, e alla sua famiglia.

Quanto accaduto mi rattrista profondamente perché ogni violenza è una ferita per la collettività che la subisce. Le forze dell’ordine faranno il loro giusto percorso e, come comunità, tutti dobbiamo impegnarci a portare avanti comportamenti civili, fermo restando che le responsabilità di un singolo non vanno a compromettere il senso civico di un’intera comunità”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa