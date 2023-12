La richiesta di MnC: "Piano di verifica dei servizi affidati all'esterno"

Il gruppo consiliare MONTELUPO NEL CUORE-CENTRO DESTRA PER MONTELUPO, non ha mancato di elogiare, anche in sede di esame del bilancio di previsione del corrente esercizio e del documento triennale di programmazione, la bontà dei servizi gestiti direttamente dall’Ente, grazie alla qualità degli operatori, ma ritiene contestualmente, facendosi interprete delle istanze di tanti cittadini che ci avvicinano , che non si possa esprimere analogo compiacimento su quelli esternalizzati, per effetto di una mancanza di idonei controlli a nostro avviso imputabili ad un deficit di volontà politica.

Abbiamo esternato l’insoddisfazione per i servizi affidati all’Unione dei comuni, ma lo stesso ragionamento è effettuabile per il servizio idrico e per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Le tariffe dell’acqua sono tra le più elevate in Italia e mentre il gestore enfatizza la realizzazione di utili da devolvere ai soci della partecipata dai comuni, non è altrettanto attento a soddisfare i bisogni degli utenti ( rispondere ad una nostra interrogazione che lamenta nel corso dell’anno il reiterarsi di allagamenti nella medesima zona del territorio sostenendo che non sono prioritari investimenti sul miglioramento della rete è paradossale).

La fretta con la quale si è inteso passare all’adozione della tariffa corrispettiva nel servizio rifiuti , demandandone la gestione economica esclusiva ad Alia si è a nostro avviso mostrata cattiva consigliera , perché emergono crescenti criticità, e se il carico tributario, peraltro generalmente aumentato, ha avuto mitigazioni lo si deve ad interventi diretti del Comune che ha messo a disposizione del gestore un avanzo di amministrazione vincolato di 300.000 euro che nei saldi ha limitato l’entità delle bollette ( va detto però che non è un gesto di mera liberalità , ma una misura apprezzabile alimentata da entrate già confluite nella fiscalità generale grazie ai pagamenti effettuati in precedenza dagli utenti)

Che dire inoltre di un consorzio di bonifica , della cui esistenza gli utenti si accorgono quando ricevono bollette da pagare, ma che non si comprende bene quali servizi svolga e soprattutto chi e come controlli la qualità delle prestazioni?

Dunque, diversamente dalla maggioranza di governo cittadino, noi riteniamo che non si possa parlare dei servizi erogati circoscrivendo la visuale a quelli gestiti direttamente , ma anche quelli a vario titolo affidati a terzi, perché quanto meno , a nostro avviso , si può parlare di “ culpa in vigilando” perché manca la volontà politica di esigere una governance qualitativamente efficiente

Daniele Bagnai, Montelupo nel Cuore-Centrodestra per Montelupo