Manovra regionale di aumento dell’addizionale Irpef: Presidio Cisl al mercato e in piazza Duomo

Presidio della Cisl Siena contro la manovra di aumento dell'addizionale Irpef deliberata dalla Regione Toscana in modo unilaterale e senza coinvolgere le parti sociali regionali.

Presso il mercato ieri, ed oggi in piazza Duomo davanti alla Prefettura, si è svolto un volantinaggio per sensibilizzare ed informare i cittadini su ciò che accadrà dal primo di gennaio 2024.

“La Regione – sottolinea il segretario Riccardo Pucci – ha deciso, in perfetta solitudine, di mettere le mani nelle tasche dei toscani, in un momento in cui tutti gli osservatori e le ricerche segnalano la difficoltà di molte famiglie a fare fronte all’aumento generalizzato dei costi. E lo ha fatto oltretutto senza alcun confronto con le forze sociali ed economiche. Non abbiamo intenzione di accettarlo in silenzio facendo sapere che questa è una scelta ingiusta”.

La delegazione è stata ricevuta dal vice prefetto di Siena a cui sono stati illustrati quelli che secondo la Cisl sono i rischi e le ricadute negative relative alla manovra soprattutto per il ceto medio famiglie, lavoratori e pensionati e le nostre motivazioni che ci vedono in totale disaccordo con il provvedimento.

