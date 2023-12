“Scandicci città della Musica”, torna il concorso internazionale per scuole musicali

La Filarmonica “Vincenzo Bellini”, in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Scandicci e con il patrocinio della Regione Toscana organizza il 13° Concorso Internazionale Musicale “Città di Scandicci” che si svolgerà dall’11 al 19 maggio 2024.

Il concorso si rivolge a musicisti provenienti da Istituti Comprensivi, Scuole medie ad indirizzo musicale, Licei Musicali, Scuole Primarie, Scuole con Progetti Musicali e Scuole di Musica. Il Concorso vuole essere un’occasione per valorizzare le molteplici realtà musicali presenti sul territorio italiano che quotidianamente contribuiscono alla crescita musicale di ragazzi e ragazze.

“In continuità con quanto portato avanti dal Maestro Remo Vinciguerra, Presidente di Giuria dalla prima edizione e per ben 12 anni, il Concorso ha come obiettivo quello di riunire musicisti provenienti da ogni parte d’Italia, e non solo, nella gioia di vivere giornate all’insegna della musica – spiegano gli organizzatori - Il Concorso Musicale “Città di Scandicci” negli anni è diventato esattamente quello che, sin dagli esordi, desiderava il Maestro Vinciguerra: una realtà alla quale partecipare per conoscere, confrontarsi e scoprire il bello che ognuno di noi può creare con impegno e dedizione. Un Concorso animato da uno spirito di gioia e condivisione che caratterizza anche la città di Scandicci che lo ospita”.

Proprio in memoria del Maestro Vinciguerra, come nella precedente edizione, all’interno della competizione è previsto un premio speciale in sua memoria per chi eseguirà tra i brani presentati una composizione del Maestro.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa