Siena, cordoglio per la scomparsa del professor Gualtiero Bellucci

Cordoglio per la scomparsa del professore emerito Gualtiero Bellucci, medico anestesista-rianimatore già direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia-Rianimazione dell’Università di Siena, stimato medico e noto docente nel mondo accademico e scientifico

L’Aou Senese esprime profondo cordoglio per la scomparsa del professore emerito Gualtiero Bellucci, medico anestesista-rianimatore già direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia-Rianimazione dell’Università di Siena, stimato medico e noto docente nel mondo accademico e scientifico. Il professor Bellucci, venuto a mancare all’età di 98 anni, è stato uno dei padri fondatori dell’anestesia in tutte le sue branche, dedicando particolare attenzione alla terapia del dolore e agli aspetti medico-legali della disciplina. Sotto la sua direzione è stato istituito il primo reparto di rianimazione a Siena. Esponente di rilievo delle attività di ricerca, didattica e assistenza nel settore anestesiologico a livello italiano, cultore della storia della medicina e dell’anestesiologia, ha pubblicato molti trattati al riguardo.

È stato autore di diversi testi scientifici divenuti riferimento per molti professionisti. Alla famiglia e agli amici del professor Bellucci le più sentite condoglianze da parte dell’ospedale Santa Maria alle Scotte e dei suoi numerosi allievi.