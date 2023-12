Torna la Piazza dei Bambini a Pontedera

Un altro appuntamento in Piazza Vittime dei Lager Nazisti con la Piazza dei Bambini a Pontedera. Dopo il successo di partecipazione del 23 dicembre si replica sabato prossimo, 30 dicembre, con un altro pomeriggio ricco di iniziative.

Dalle 15 alle 16 giochi in piazza con Arciragazzi e laboratori di circo a cura di Chez Nous le Cirque, alle 16 il teatro dei burattini della compagnia Semi Volanti con il teatro di Fio che presenta il Principe Maiunagioia e la Fata a Pile.

L'iniziativa, che vedrà un altro appuntamento in programma venerdì 5 gennaio, è realizzata dal Comune di Pontedera, in collaborazione con la compagnia teatrale Semi Volanti, Arci Ragazzi, Chez Nous Le Cirque e la sezione soci Valdera di Unicoop Firenze.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa