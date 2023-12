Buongiorno oggi ringrazio Lellalella che mi ha mandato una ricetta per queste feste di Natale, un dolce goloso e farcito con una base di pan di spagna, il Tronco di Natale. Lellalella mi ha mandato anche la foto del suo dolce.

Per le Feste di Natale i dolci fanno un po' da padroni perché arricchiscono la tavole con i loro profumi, colori, morbidezza e dolcezza. Allora via ai Panettoni farciti e non, ai Pandori anche essi semplici o alla crema, ai cavallucci, al panforte, ai ricciarelli, tutta la frutta secca. Ma pensiamo anche che in ogni regione d'Italia si realizzano dolci della tradizione in Trentino lo Zelten, nelle Marche la pizza di fichi e il fistringo, gli struffoli a Napoli, il Buccellato siciliano e tantissimi altri.

Tante sono anche le varietà di biscotti, come quelli realizzati con il pan di zenzero, e con le forme più varie, utilizzando gli stampini con figure natalizie: la stella, l'albero di Natale, il pupazzo di neve, gli omini, cuori, angiolini, Babbo Natale, la renna, la stella di Natale ecc. Il Natale è un periodo dell'anno dove si può esprimere al meglio quelli che sono i nostri desideri e stimolare la nostra fantasia perché in fondo ognuno di noi è un bambino cresciuto che deve solo riscoprire la magia del Natale.

Tronco di Natale

Ingredienti per la base del pan di spagna

3 uova

1 etto e mezzo di farina 00 (150 gr)

1 etto e mezzo di zucchero (150 gr)

Mezza bustina di lievito per dolci

Una bustina di vaniglia

Per la farcitura

2 etti e mezzo di panna fresca (però è buono anche con crema pasticcera)

40 grammi di zucchero

Per la copertura

80 grammi di burro

un cucchiaio colmo di cacao amaro in polvere

25 grammi di zucchero a velo

Preparazione

Separate i tuorli dagli albumi, montate questi ultimi a neve e aggiungete piano lo zucchero, dopo i tuorli, la bustina di vaniglia, la farina poco alla volta e infine la mezza bustina di lievito per dolci. Prendete la leccarda del forno, foderata di carta forno, mettete l’impasto e poi in forno preriscaldato a 180 gradi per 12 minuti. A Lellelella questi muniti bastano, però dipende dal forno, l’importante è che deve essere dorato in superficie. Dopo prendete un canovaccio umido appoggiate la pasta capovolta e sopra togliete la carta forno. Arrotolatela e fatela raffreddare così avvolta, nel frattempo montare la panna fresca con lo zucchero. Srotolate la pasta appena fredda e farcite con panna e arrotolate di nuovo. Adesso dedicatevi alla copertura del rotolo: prendete il burro insieme allo zucchero a velo e montate fino a che non si forma una crema bella spumosa, infine aggiungete il cacao amaro e spalmate la crema sul tronco con un coltello. Poi con i rebbi di una forchetta fate delle righe per imitare la corteccia. Lellalella per finire aveva in casa della pasta zucchero bianca e verde e ha realizzato con degli stampini fiocchi di neve e fiori però ognuno di voi si senta libero di utilizzare la propria fantasia per finire la decorazione. Il tronco di Natale va messo in frigo per almeno due ore prima di servirlo.

Lellalella

