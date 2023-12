Ultimo appuntamento del 2023 col Mercatale di Empoli

Sabato 30 dicembre 2023, dalle 8 alle 13, in via Bisarnella, a due passi dal parco Mariambini, dal centro cittadino e dalla Tosco Romagnola, si terrà l’ultimo appuntamento dell’anno del ‘Mercatale in Empoli’. Ancora proposte ed eccellenze agricole locali da leccarsi i baffi, da mettere in tavola in questo periodo di festività.

Sui banchi del mercato agroalimentare empolese, si potranno trovare i prodotti dell’azienda agricola Fustolatico e eredi Gasparri con vino, olio evo, pasta e farine di grani locali. E poi, l’azienda agricola San Pierino di San Casciano con vini Chianti classico, grappe, vinsanto, aceti e olio evo, l’azienda agricola Marco Scarselli con frutta e verdura da Fucecchio, il pane di grani antichi toscani del forno Romolino, Roberto Romagnoli e la sua azienda agricola che porterà carni di vitello, di maiale, salumi, pasta di grani antichi.

Ci saranno anche l’azienda agricola Maria Castrogiovanni con formaggi e salumi, l’azienda agricola la Contadina con formaggi caprini, l’azienda agricola Simone Fiore con il miele, la Macelleria Marco con salumi e carne di vitello, maiale e pollame. Infine, l’azienda agricola di Luigina d’Ercole con le verdure di stagione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa