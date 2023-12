Verde pubblico a Siena, potatura alberi in via de Bosis

Lavori di potatura delle alberature stradali e messa in sicurezza del verde pubblico in viale Riccardo Lombardi e via Lauro de Bosis. I lavori, cominciati oggi, giovedì 28 dicembre, proseguiranno fino a sabato 30 dicembre.

L'intervento si è reso necessario dopo numerose segnalazioni pervenute all'Urp da parte di residenti nella zona, che hanno lamentato la presenza di rami e fogliame ai bordi della strada. Sono 26 i tigli che saranno potati e messi in sicurezza, grazie al lavoro sinergico tra personale e mezzi dell'autoparco comunale e una pattuglia della Polizia Municipale.

“Abbiamo scelto di intervenire in questi giorni a ridosso delle festività - spiega l'Assessore al Decoro Urbano e Manutenzione del Verde Barbara Magi – per creare meno disagio possibile alla cittadinanza, approfittando della chiusura delle scuole e del periodo di ferie. Ringrazio gli esercenti e i titolari di attività e negozi nella zona per la pazienza e la disponibilità dimostrate durante i lavori, che stanno procedendo in maniera spedita grazie anche alla loro collaborazione. A breve l'intera area sarà nuovamente pulita e decorosa”.

Si segnala che fino al termine dei lavori, per effetto dell'ordinanza della Polizia Municipale n.1408, le porzioni di vie interessate dagli interventi (via Lauro de Bosis, viale Riccardo Lombardi e viale Mario Bracci) sono soggette momentaneamente a divieto di sosta. In fase di avanzamento dei lavori sarà a carico dell'impresa esecutrice rendere di volta in volta disponibili gli stalli di parcheggio nelle aree in oggetto già sottoposte agli interventi di prevista manutenzione.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa