Abc Castelfiorentino: Under 17 Eccellenza, da gennaio in campo per la Coppa

Domenica 7 gennaio contro il Cus Firenze al via la seconda fase valida per la Coppa Toscana.

Sfumato all’ultima giornata il passaggio alla seconda fase valida per il Titolo regionale, l’Under 17 Eccellenza di Alessandro Gemmi si prepara a scendere in campo per la Coppa Toscana. Domenica 7 gennaio al via infatti la seconda fase, che vedrà i gialloblu esordire al PalaBetti contro il Cus Firenze.

La formula di questa seconda fase prevede due gironi composti da quattro squadre ciascuno e formula all’italiana. Al termine, le squadre classificate al primo posto di ciascun girone, insieme alle ultime 4 classificate del girone per il Titolo, approderanno alla terza fase, strutturata con un unico girone da 6 squadre al termine del quale la prima classificata si aggiudicherà la Coppa Toscana.

Calendario completo e formula a questo link.

Fonte: Ufficio Stampa - Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino