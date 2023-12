Aggiudicato l’intervento per la riqualificazione dello stadio Artemio Franchi

Entro il termine previsto dal bando di gara, sono state presentate offerte da CDS Costruzioni S.p.A. e da un costituendo raggruppamento temporaneo composto da COBAR S.p.a. e SAC Società Appalti Costruzioni S.p.a.

La Commissione giudicatrice si è riunita nei giorni 12/12/2023, 13/12/2023 , 14/12/2023 e 15/12/2023 per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche presentate.

In data 18/12/2023, conclusa la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice ha proceduto, in seduta pubblica in videoconferenza, a dare lettura dei punteggi complessivamente attribuiti alle singole offerte tecniche presentate dai concorrenti.

CDS Costruzioni S.p.A. ha ottenuto il punteggio di 70,500 e il RTI Costituendo COBAR S.p.a. – SAC Società Appalti Costruzioni S.p.a. ha ottenuto il punteggio di 83,375.

Il concorrente CDS Costruzioni S.p.A. ha offerto un ribasso del 9,25%, ottenendo un punteggio all’offerta economica di 10,000, mentre Il concorrente RTI Costituendo COBAR S.p.a. – SAC Società Appalti Costruzioni S.p.a. RTI Costituendo COBAR S.p.a. – SAC Società Appalti Costruzioni S.p.a. ha offerto un ribasso del 1%, ottenendo un punteggio all’offerta economica di 3,287.

La migliore offerta è pertanto risultata quella presentata dal concorrente RTI Costituendo COBAR S.p.a. – SAC Società Appalti Costruzioni S.p.a. che ha ottenuto un punteggio complessivo di 86,662, mentre il punteggio

ottenuto dall’impresa CDS S.p.a. è stato pari a 80,500.

Nei giorni successivi il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici ha quindi aperto e valutato la documentazione amministrativa in conformità a quanto previsto dalle norme per interventi finanziati con PNC e PNRR.

È stato quindi possibile aggiudicare l’intervento all’operatore RTI Costituendo COBAR S.p.a. e SAC Società Appalti Costruzioni S.p.a. per un importo netto di € 90.039.618,356 (di cui complessivi € 4.015.177,480 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 23.216.544,67 per costi della manodopera al netto dell’IVA), oltre IVA.

La Stazione appaltante comunicherà entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni, l’aggiudicazione all’aggiudicatario e al concorrente.

Dalla data di avvenuta comunicazione decorrono i termini per la stipulazione del contratto

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa