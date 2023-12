Aggredì un anziano a Firenze, denunciato un 29enne

In seguito all'aggressione subita da un anziano il pomeriggio del 27 dicembre, resa nota dalla stampa il 28 dicembre, i carabinieri della di Firenze hanno denunciato un individuo di 29 anni alla Procura della Repubblica di Firenze. L'identificazione del presunto aggressore è avvenuta grazie alle indagini immediate, comprese la consultazione del sistema di videosorveglianza cittadina. I dettagli riguardanti le ragioni dell'aggressione saranno approfonditi nelle fasi successive dell'indagine, che procede secondo le direttive dell'Autorità Giudiziaria. Attualmente l'indagato è stato deferito per il reato di lesioni personali, ferma ogni valutazione da parte dell'autorità giudiziaria competente.