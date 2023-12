Alcol e droga alla guida, in tre non rispettano il divieto di ritorno: controlli e denunce nel Pisano

I Carabinieri di Pisa hanno attuato un servizio di controllo il 28 dicembre, focalizzato sulla prevenzione e contrasto della guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, la prevenzione di reati predatori e il rispetto delle disposizioni giudiziarie. Durante l'operazione, sono stati individuati e deferiti alla locale Autorità Giudiziaria due conducenti trovati alla guida sotto l'effetto di sostanze da abuso. Nel primo caso, a Vicopisano, il conducente è stato denunciato per un tasso alcoolemico due volte superiore al consentito. Nel secondo caso, a Pisa, il conducente, nonostante evidenti sintomi, ha rifiutato gli accertamenti tossicologici, ed è stato anch'esso denunciato, con ritiro della patente e sequestro del veicolo. Inoltre, nel pomeriggio dello stesso giorno, i Carabinieri hanno segnalato in stato di libertà tre cittadini nel centro di Pisa, trovati in violazione della misura di prevenzione del "divieto di ritorno" nel Comune di Pisa, attualmente in corso di validità.