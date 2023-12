Alla guida ubriaco e con droga, denunciato

Un 25enne con precedenti è stato sorpreso alla guida del proprio motorino in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’abuso di alcool, inoltre era in possesso di sostanza stupefacente. Per questo è stato denunciato.

A Livorno i militari hanno individuato l’uomo che manifestava una condotta di guida incerta; sottoposto al test dell’etilometro, è stato riscontrato un tasso di 1,04 gr/l, oltre il doppio rispetto al limite consentito. Inoltre hanno eseguito una perquisizione personale che consentiva di rinvenire 0,36 grammi di hashish.