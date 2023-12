Approvato il bilancio triennale 2024-2026 a Montespertoli

Nel corso dell’ultima riunione del Consiglio Comunale, è stata approvata la proposta di Bilancio per il triennio 2024-2026, questo consente all'Amministrazione Comunale di lavorare a pieno regime fin da subito per continuare il percorso di crescita e sviluppo di Montespertoli. Il bilancio prevede investimenti mirati e grande attenzione alle necessità delle famiglie residenti e di quelle che vorranno venire ad abitare qui.

Il Sindaco Alessio Mugnaini ha commentato: "Non posso che inziare ringraziando tutti coloro che hanno lavorato a questo bilancio. In questi anni la nostra visione è stata quella di avere come obiettivo quello di colmare il divario infrastrutturale che il nostro comune aveva, e in parte ha ancora, con gli altri territori. Abbiamo cercato di fare questo tenendo insieme anche l’esigenza di migliorare le manutenzioni ordinarie e l’esigenza di ampliare i servizi alle famiglie senza chiedere sforzi economici ai nostri concittadini".

Questo bilancio prevede notevoli investimenti con risorse importanti proveninenti dai finanziamenti derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tra le principali iniziative finanziate attraverso il PNRR ci sono anche i lavori di messa in sicurezza di via San Piero in Mercato e via Botinaccio, due strade colpite da movimenti franosi che hanno ricevuto un contributo significativo pari a € 1.125.000.

Un altro progetto significativo riguarda la realizzazione di un percorso pedonale che connetterà il capoluogo al Centro per la Cultura della Vite e del Vino "I Lecci". Nel 2024 si concluderanno anche i lavori di ristrutturazione dell'edificio, finanziati con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Oltre a promuovere la mobilità sostenibile, questa iniziativa contribuirà alla valorizzazione del patrimonio culturale di Montespertoli e a far essere ancora più vivace la struttura del museo.

“Come opere pubbliche abbiamo incentrato la programmazione su cultura, sport e sicurezza sia stradale che idrogeologica. Nei prossimi anni abbiamo programmato una importantissima rigenerazione del Centro Storico trovando le risorse per riqualificare Via Sonnino e Via Roma, dargli nuove funzioni culturali e abbiamo trovato le prime risorse, grazie a un contributo di 2 milioni di euro della Regione Toscana, per la riqualificazione dell’area dell’ex campo sportivo del Capoluogo dove nasceranno parcheggi, aree verdi e il Teatro Civico.” continua il Sindaco.

Nel corso del 2024, è previsto l'avvio dei lavori per la realizzazione dei marciapiedi lungo via Montelupo, fino all'incrocio con Largo Enrico Fermi. Tale intervento comporterà l'installazione di nuovi elementi, tra cui illuminazione pubblica, dissuasori di velocità e tre aree fitness. Questa opera è volta a promuovere un contesto urbano più sicuro e accogliente per tutti, integrandosi con i progetti in corso del Polo della Salute e del Polo 0-6, nonché con le nuove infrastrutture stradali in via Schiavone. Nel corso del 2024, è prevista sia la conclusione dei lavori e quindi l'apertura del nuovo Polo della Salute sia l'avvio del cantiere per la realizzazione del Polo d'Infanzia 0/6, il nuovo polo scolastico sarà concluso entro il 2026.

Per quanto riguarda lo sport è in previsione, nell’annualità 2025, la riqualificazione degli impianti del tennis con anche la realizzazione di due campi da padel.

Un notevole impegno finanziario è destinato alle manutenzioni stradali e agli interventi nel verde. Sono stati investiti nel 2024 133.000 euro nella manutenzione stradale e 30.000 euro nello sfalcio dei cigili stradali per migliorare questo importante servizio rispetto alle annualità precedenti. Nel 2024 i principali interventi di riasfaltatura riguarderanno via Lucardese, via Lucciano, via Ortimino, via Nebbiano, oltre a una più frequente manutenzione delle numerose strade bianche (anche attraverso costituzione di consorzi stradali e dando contributi ai privati che le manutengono) e una maggiore puntualità e tempestività dello sfalcio dei cigli stradali. L'aumento dei fondi destinati alla manutenzione stradale riflette la volontà dell'Amministrazione Comunale di affrontare a pieno le sfide legate all'usura naturale delle strade nel corso del tempo, garantendo il più possibile alla comunità un'infrastruttura stradale efficiente.

Un investimento importante è quello legato all'ampliamento della videosorveglianza sul territorio. In particolare, si prevede l'implementazione del sistema con nuove telecamere a Martignana e San Quirico e una telecamera a lettura targhe sulla SP4 Volterrana all’ingresso dell’abitato di Montespertoli.

Altri investimenti e novità riguardano i servizi alle famiglie: un'importante novità per l'estate del 2024 sarà l'introduzione di tariffe differenziate in base agli scaglioni ISEE per i centri estivi comunali in modo da garantire più equità per l’accesso a questo servizio. Inoltre, a partire da settembre 2024, saranno attivati a pieno regime i servizi di pre e post scuola dedicati ai bambini e alle bambine che frequentano la scuola d'infanzia e la scuola primaria, con l'obiettivo di fornire un supporto prezioso alle famiglie in modo fa facilitare l'organizzazione della vita quotidiana.

L’Amministrazione Comunale ha anche deciso di finanziare con un contributo stabile le attività dell’Emporio Soldale di Montespertoli in modo da garantire continuità operativa a questo progetto che è fondamentale per tante famiglie che si trovano in difficoltà economiche.

Infine, nell'era digitale in continua evoluzione, Montespertoli si proietta verso il futuro introducendo nuovi servizi digitali. Per effettuare i pagamenti relativi ai servizi comunali saranno aumentati quelli fruibili con PagoPA e AppIO. Un'altra novità riguarda la completa digitalizzazione negli strumenti urbanistici ed edilizi. La completa digitalizzazione di questi strumenti non solo semplifica il lavoro dei professionisti del settore, ma offre anche ai cittadini una maggiore fruibilità delle informazioni relative al territorio e si va a sommare al lavoro già fatto sull’accesso agli atti completamenti digitalizzato e con tempistiche ridotte.

“Questo è l’ultimo bilancio di questa consiliatura ed è un bilancio che prova a consolidare e concludere i tanti progetti in corso. Abbiamo iniziato chiedendosi come l’Amministrazione Comunale potesse ogni giorno dare risposte ai cittadini e sono convinto che questo sia un bilancio che da risposte: le da alle famiglie che sanno di poter trovare molti più servizi rispetto al passato, le da alle imprese che sanno di poter trovare un ente che le ascolta e le accompagna nella propria crescita, le da a chi è nel bisogno cercando di non lasciare indietro nessuno.” conclude il Sindaco Alessio Mugnaini.

Fonte: Comune di Montespertoli