Calcio e solidarietà, la donazione dell'Empoli FC al magazzino solidale della onlus Semplicemente

Una bella strenna natalizia, sotto forma di donazione, è quella che l'Empoli Football Club, tramite la propria onlus Empoli for Charity, ha fatto trovare sotto l'albero di Natale all'associazione Semplicemente Odv di Fucecchio, per ringraziarla del grande sostegno alle persone colpite dall'alluvione dello scorso 2 novembre e per tutto quello che fa durante l'anno per aiutare le famiglie più bisognose del territorio.

Ieri l'incontro al magazzino solidale di via Trento 97 a Fucecchio dove la presidente Élia Matteoli e gli altri volontari di Semplicemente hanno ricevuto la visita di Alessia Puccini che per Empoli for Charity ha omaggiato l'associazione anche con la maglia esclusiva che l'Empoli ha realizzato in occasione di questo Natale, un'edizione limitata di 400 pezzi che viene venduta proprio per scopi benefici.

All'incontro tra i rappresentanti dell'Empoli e i volontari di Semplicemente era presente anche il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli. "Sono veramente grato all'Empoli – ha detto – per aver deciso di fare una donazione economicamente così importante ad un'associazione che sta facendo tanto per il nostro territorio. Sostenere chi si impegna quotidianamente per aiutare i più bisognosi è veramente una scelta meritoria. I soldi che la società azzurra ha donato saranno utilizzati per sostenere il magazzino solidale di via Trento e per tutte le altre iniziative, quelle in favore dei bambini, dei disabili e mille altre che Semplicemente realizza durante l'anno. Invito anche tutti i cittadini a sostenere il bellissimo progetto del magazzino solidale contattando l'associazione e portando in via Trento tutti quegli oggetti che non vengono più utilizzati ma che per tante persone in difficoltà possono essere molto utili".

Tutte le informazioni sulle modalità di consegna e di ritiro di oggetti al magazzino solidale di via Trento a Fucecchio sono disponibili all'indirizzo www.semplicementeonlus.com/magazzino-solidale/

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa