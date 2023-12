Capodanno, a Montelupo vietati fuochi d'artificio e petardi

In occasione dei festeggiamenti di Capodanno il Comune ricorda che il Regolamento di Polizia Urbana prevede il divieto permanente di utilizzo dei materiali pirotecnici.

In particolare l'articolo 9 del Regolamento, prescrive sempre, durante tutto l'anno e non solo a Capodanno il seguente divieto: "È vietato far esplodere petardi, ancorché di libera vendita, in area pubblica o di uso pubblico" e prevede sanzioni che variano da 25 a 500 euro. A queste può aggiungersi la sanzione di 50 euro prevista per abbandono dei residui dei petardi al suolo, elementi che si configurano a pieno titolo come micro rifiuti.

Si invita pertanto la cittadinanza alla massima attenzione e a non usare in modo improprio i prodotti pirotecnici che comportano effetti climalteranti, evidenti rischi di propagazione incendi nonché disturbo alla quiete cittadina oltreché effetti negativi sul comportamento degli animali, anche domestici, con possibili riflessi sul loro stato di salute. Si stima che ogni anno in Italia almeno 5.000 animali muoiano a causa dei botti di fine anno. Di questi circa l’80% sono animali selvatici.

L’amministrazione comunale richiama quindi i cittadini al senso civico invitandoli a non esplodere i petardi non solo in area pubblica, ma anche in area privata. La quantità di veleni diffusi nell’aria dall’esplosione di fuochi è particolarmente nociva, soprattutto a causa delle polveri PM10 e PM2.5, responsabili di patologie polmonari e che contribuiscono in maniera importanti al cambiamento climatico, per cui, oltre a rappresentare un pericolo per la salute umana, determinano danni pesantissimi sul fronte ambientale. Le sostanze liberate in atmosfera possono inoltre ricadere al suolo sotto forma di pioggia acida, inquinando terreni, raccolti, laghi, fiumi e persino falde acquifere.

L’uso di prodotti pirotecnici, solo per un effimero piacere, espone chi li usa e la comunità tutta a importanti effetti dannosi come il rischio di ferite e menomazioni, reazioni emotive su persone fragili (neonati e anziani), effetti devastanti su animali domestici e fauna selvatica e rischiano di provocare incendi.

L'Amministrazione invita pertanto i cittadini a festeggiare il capodanno evitando di scoppiare botti e petardi poiché rappresentano un’inutile fonte di pericolo.

Ricorda altresì, per l’uso in area privata, di accertarsi che i prodotti acquistati siano dotati del marchio CE, garanzia di superamento dell’esame di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

