Concerto di Capodanno, la tradizione al Palazzo delle Esposizioni

L’Associazione Il Contrappunto ha scelto di salutare l’imminente anno 2024 con la terza edizione del Concerto di Capodanno. Lunedì primo gennaio 2024, alle ore 17, nel Palazzo delle Esposizioni in piazza Guido Guerra, impeccabilmente allestito per l’occasione, l’Orchestra Il Contrappunto, che sarà accompagnata dalle voci del soprano empolese Maila Fulignati, del tenore Giorgio Casciarri e del baritono Carlo Morini, insieme alla Corale Santa Cecilia, con il maestro del coro Simone Faraoni e il direttore Massimiliano Caldi, si esibirà nel “Concerto di Capodanno nel centenario della scomparsa di F. Busoni e G. Puccini”.

A fine concerto sarà offerto un aperitivo per brindare al nuovo anno.



Il costo del biglietto è di 20 euro, biglietto gratuito per ragazzi Under 18 e persone con disabilità: i biglietti in prevendita sono disponibili online sul sito Ciaotickets al link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/concerto-di-capodanno-empoli?fbclid=IwAR29TaSQuYk_i4jzXXuh1x1A05GzppKF2V_N9rTuIvPyKfXXg1HLAsuYFKY e alla Libreria Rinascita (via Cosimo Ridolfi, 53). Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Associazione Il Contrappunto alla mail info@associazioneilcontrappunto.com o chiamando il 338 193 0949 o ancora sui canali social e web.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa