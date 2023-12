Degustando l'Arte, i progetti dell'IT Cattaneo di San Miniato

Il 15 novembre 2023, durante l'evento Degustando l’Arte, organizzato dalla Fondazione Conservatorio Santa Chiara, si è svolta una conferenza relativa ai progetti e alle iniziative dell’Istituto Tecnico Carlo Cattaneo finalizzati a promuovere il territorio di San Miniato.

Oltre 200 persone hanno partecipato all’evento; erano presenti il vicepresidente della Fondazione Conservatorio Santa Chiara Vittorio Gabbanini, l' Assessora Regionale alla Pubblica Istruzione Alessandra Nardini, che ha apprezzato l'attività formativa dell'Istituto scolastico, il Sindaco di San Miniato Simone Giglioli, la Direttrice della Fondazione San Miniato Promozione Gabriella Tessieri, i maggiori esponenti e rappresentanti degli enti locali di San Miniato e moltissimi docenti e alunni del corso Turismo e Comunicazione.

Le docenti Maria Beatrice Bianucci, Elena Marianelli e Mila Nuti hanno messo in evidenza che l’IT Cattaneo è una realtà scolastica importante per il territorio e parte attiva nel processo di valorizzazione di San Miniato. Da oltre 20 anni l’istituto propone progetti e iniziative in collaborazione con l ’Amministrazione Comunale e gli enti locali al fine di fare apprezzare agli studenti la città, promuovere il territorio sanminiatese e far conoscere ad un pubblico sempre più vasto le sue bellezze storico-artistiche, paesaggistiche e i suoi prodotti enogastronomici. La collaborazione con l’Amministrazione Comunale è sempre stata fondamentale per l’Istituto in quanto questa ha sempre sostenuto i suoi progetti, disseminato i materiali creati e partecipato con entusiasmo alle iniziative, ma si è intensificata quando nel 2010 sono uscite le nuove linee guida del Ministero della Pubblica Istruzione in cui si metteva in evidenza l’importanza di far analizzare il territorio agli studenti del corso Turismo e venivano incrementate le ore di Alternanza Scuola Lavoro (PCTO) sul territorio. Gli alunni del Cattaneo hanno il ruolo di guide turistiche a San Miniato, e di staff agli infopoint della Mostra Mercato del Tartufo Bianco, al front office della Fondazione San Miniato Promozione e al Sistema Museale, in agenzie di viaggio e strutture alberghiere, extra alberghiere e turistiche del territorio. Sono sempre molto apprezzati in quanto risultano preparati e professionali, vestiti in bianco e nero con una cartellina azzurra con il logo del Cattaneo e le audioguide con microfono e cuffia. Gli scambi culturali con Germania, Olanda, Danimarca, e Francia, i progetti Comenius e Erasmus Plus K2 con Inghilterra, Slovacchia, Austria, Spagna, Olanda, Turchia, Portogallo, Finlandia, Francia, Polonia, Germania, Lettonia, Bulgaria, Grecia, il progetto di Mobilità transnazionale della Regione Toscana con la Svezia e il Galles, lo scambio con gli studenti del corso Turismo dell’ISI Pertini di Lucca, il progetto PON Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico: “San Miniato Perla della Toscana” e tantissime altre iniziative e attività hanno contribuito e contribuiscono a motivare alunni e docenti a studiare il territorio in dettaglio e a creare prodotti multimediali e cartacei relativi a San Miniato.

Al fine di creare ebook, giochi online e cartacei, opuscoli, blog, poster, siti web, audioguide, video, cortometraggi e giochi relativi a San Miniato e al suo territorio gli studenti, accompagnati dai docenti, fanno numerose visite guidate a San Miniato. Producendo, sotto la guida dei docenti, materiale cartaceo e online utilizzando le nuove tecnologie, e facendo storytelling, l'arte di narrare e comunicare una destinazione turistica, gli studenti rafforzano le conoscenze delle lingue straniere, e di discipline quali Arte e Territorio, Discipline Turistiche-Aziendali, Geografia e altre ancora e acquisiscono abilità e competenze spendibili sia nel mondo del lavoro che all’ l’università. La docente di Tedesco Elena Marianelli ha parlato dei tanti progetti realizzati nel corso degli anni con Corso Turismo, spiegati qui di seguito. Inoltre, ha evidenziato che grazie al primo scambio nel 1997 con un liceo tedesco è nata la prima collaborazione con il Comune di San Miniato. In seguito, sono stati molti i progetti creati da alunni del Corso Turismo e Comunicazione: prodotti cartacei, PowerPoint, video, app e codici Qr stando al passo con i tempi. Scelta che è sempre stata un punto di forza del Cattaneo. Durante la conferenza gli studenti hanno presentato sia il libretto in tedesco, su San Miniato, dove descrivono monumenti e chiese, ma anche prodotti enogastronomici, hotel, ristoranti, che il video in tedesco su San Miniato e il calendario del 2017 del Comune, per il quale furono scelti dodici monumenti civici e religiosi della città, uno per mese, scattando foto e inserendole nei codici QR. La scelta della Lingua tedesca è legata al fatto che il numero più elevato di presenze straniere sul nostro territorio proviene proprio dalla Germania.

Anni dopo è stata creata una cartina interattiva “San Miniato in tasca” in italiano, inglese e tedesco. Questo pieghevole è piccolo e leggero, entra in una tasca ed è organizzato in modo tale che i turisti possano visitare la città e le sue bellezze artistiche in un solo giorno. Usando il proprio cellulare, per i turisti è di facile lettura perché ogni monumento ha un proprio codice QR. Sul retro del pieghevole altre tematiche interessanti: manifestazioni, leggende, personaggi famosi e prodotti tipici di San Miniato e del suo territorio. L’attuale sindaco Simone Giglioli e l’Assessore Elisa Montanelli hanno messo a disposizione quattro espositori verticali in plexiglass con una tasca, dove saranno inseriti i 1000 pieghevoli finanziati e stampati dal Cattaneo. Saranno collocati per la città in quattro luoghi frequentati dai turisti. Nel 2020 al Cattaneo è nato il progetto “Adottiamo un monumento”: ogni anno una classe quarta Turismo sceglie un palazzo o chiesa approfondendone le informazioni. Così gli alunni potranno arricchire i contenuti delle classi precedenti presenti in “San Miniato in tasca”. Questo pieghevole ha partecipato nel 2017 ad un Concorso regionale indetto dalla Camera del Commercio di Pisa vincendo la sezione: “Visual Communication Award”. Negli anni sei classi del Corso Turismo hanno creato un sito web “VIVERE FRANCIGENA” in italiano, tedesco, inglese e due e-book, fornendo informazioni dettagliate sulla via Francigena tra San Miniato e Monteriggioni.

Le docenti di inglese Mila Nuti e Maria Beatrice Bianucci hanno messo in evidenza l’importanza dei progetti Comenius ed Erasmus Plus K2, durante i quali gli alunni hanno lavorato in gruppi internazionali in lingua inglese, sviluppando le abilità manageriali e usando le strategie pubblicitarie, di comunicazione e di marketing. Il progetto Comenius, “A Trip across EUROPE Entrepreneurship and Tourism”, progetto relativo al turismo, ha ottenuto il Label 2013 per la migliore esperienza di insegnamento e apprendimento delle lingue straniere.

Gli studenti hanno presentato alcuni dei progetti per far capire l’importanza didattica della creazione di materiali volti a promuovere il territorio di San Miniato. Sono stati presentati alcuni materiali creati dalle classi Turismo come un libro in inglese dal titolo San Miniato: Pearl of Tuscany, pubblicato dalla casa editrice Youcanprint, che è possibile acquistare come ebook o in cartaceo, un gioco da tavolo finanziato dalla Conceria Antiba dal titolo Alla Scoperta di San Miniato con domande in italiano concernenti la storia, l’arte e l’eredità culturale della città, che è stato distribuito dall’Amministrazione Comunale di San Miniato, un blog dove è stato raccolto tutto il materiale in inglese prodotto dal 2000 a oggi relativo a San Miniato : San Miniato: Art, History And Cultural Heritage. Nel blog sono inseriti video, cortometraggi, articoli, ebook, 30 Audioguide in 6 lingue, link ai blog creati, poster, giochi online e cartacei, e molto altro…, un ebook e una rivista dal titolo Treasures of Tuscany (con relativo blog), che è stato distribuito dall’amministrazione Comunale nel 2017 e presenta un pacchetto turistico in Toscana con itinerari, eventi, ricette, brevi tour in Toscana, un blog creato per il PON Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico dal titolo “San Miniato: Perla della Toscana “-” San Miniato & Beyond” composto da pagine e articoli in inglese, foto e video, e giochi online realizzati dagli studenti, un profilo e pagina Facebook Travel Tourism, un profilo Instagram San Miniato Pearl of Tuscany, volantini con i codici QR relativi al materiale prodotto, un video su San miniato e altro ancora…

Due ex alunne hanno parlato dell’importanza dei progetti di scambio e di mobilità internazionale ai fini della crescita personale e degli sbocchi universitari e lavorativi. I docenti Cristina Mirarchi e Paolo Redi hanno affermato che durante il quarto anno scolastico, una parte delle attività di PCTO include il progetto Adottiamo un monumento, che ha come scopo quello di ridare vita artistica e culturale a un monumento del territorio. Vengono “adottati” edifici e opere meno conosciuti ed elaborate delle brevi descrizioni in forma scritta e audio, facendo riscoprire agli alunni le opere meno note del nostro patrimonio artistico. Il progetto è inserito nel portale Toscana dei Diritti, e in particolare nel “Manifesto del Diritto alla Bellezza", incentrato sulla riscoperta del patrimonio artistico da parte delle realtà locali. Gli studenti, sotto la guida dei docenti di Arte, Italiano e Lingue straniere, dopo l’osservazione e lo studio delle opere, creano dei contenuti in italiano e nelle altre lingue per predisporre dei QR code. Il primo monumento adottato è stato la chiesa della Santissima Annunziata nel 2022/2023, con l’installazione dei QR code davanti alle opere della chiesa. Quest’ anno gli approfondimenti hanno riguardato la collezione di Palazzo Grifoni, sede della Fondazione CRSM. Dopo una prima visita di sopralluogo, affermano gli studenti, abbiamo esaminato i quadri sul piano storico-artistico e studiato la storia del palazzo e della famiglia Grifoni. I testi sono stati tradotti in inglese, tedesco e francese e poi registrati e caricati sul sito internet “La Toscana dei Diritti” affinché il turista possa avere la possibilità non solo di leggere, ma anche di ascoltare. Il turista potrà trovare davanti a ogni quadro un QR code, che scannerizzato con lo smartphone, lo porterà direttamente sul sito.

Per le classi Terze dell’Indirizzo “Turismo” viene realizzato un progetto, denominato Turismo Oggi, perché vogliamo concentrare l’attenzione sulle tendenze attuali. Ai contenuti delle materie d’indirizzo vengono affiancati interventi di esperti esterni che sviluppano competenze fondamentali per acquisire una professionalità nel settore. Gli studenti vengono messi in contatto con le più aggiornate strategie e tecniche di promozione turistica e avviati a un uso consapevole dei più recenti strumenti digitali e stimolati a sviluppare la creatività e la ricerca di forme originali di offerta turistica, calibrate sulle diverse tipologie di turismo e di turisti. Speciale attenzione viene prestata alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-artistico ed enogastronomico del territorio e alla tendenza verso un turismo esperienziale.

Ringraziamo per la collaborazione il vicepresidente della Fondazione Santa Chiara Vittorio Gabbanini e l’Avvocato Giacomo Gozzini, l’Amministrazione Comunale di San Miniato, il Sindaco Simone Giglioli, la Fondazione San Miniato Promozione, il Sistema Museale, l’Associazione Slow Food, la Proloco di San Miniato, tutti gli enti locali, e i docenti: Maria Beatrice Bianucci, Elena Marianelli, Mila Nuti, Alessandra Dal Canto, Damiano Andreini, Claudia Federici, Perla Maestrelli, Antonella Bartoli, Ida Melai, Barbara Lami, Cristina Mirarchi, Paolo Redi, le docenti di lingua e di Italiano del Cattaneo e gli studenti del corso Turismo che si sono impegnati nella realizzazione di tutto questo materiale.

Fonte: Ufficio Stampa