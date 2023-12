Il Comune di San Giuliano Terme lancia l'appello a non esplodere petardi a tutela degli animali

Il Comune di San Giuliano Terme lancia l'appello a non esplodere petardi e fuochi d'artificio. I festeggiamenti per il Capodanno e in generale nei giorni a cavallo tra la fine e l'inizio dell'anno sono purtroppo occasione per il lancio di esplosivi che possono mettere a serio rischio la salute e l'incolumità degli animali.

"Come ogni anno sensibilizziamo la cittadinanza per tutelare l'incolumità pubblica – affermano il sindaco Sergio Di Maio e l'assessora alle politiche per la Tutela degli animali Roberta Paolicchi –, con un appello particolare ai nostri amici animali, per quelli domestici ma anche per quelli selvatici che sono particolarmente sensibili alle esplosioni".

"Essi patiscono pesantemente rumori così repentini e violenti – proseguono –, come nel caso dei cani, che a seguito di esplosioni di materiale pirotecnico possono avere attacchi di panico se non addirittura infarti che ne possono causare la morte. Una sorte che può colpire anche i gatti e i volatili. La sicurezza e l’incolumità di persone ed animali, della quiete pubblica e delle cose, è un gesto di rispetto e civiltà che siamo tutti chiamati ad osservare".