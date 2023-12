Incidente mortale a Barberino, lutto cittadino a Borgo San Lorenzo per i funerali di Ester ed Edoardo

"Abbiamo deciso di proclamare il lutto cittadino per domani 30 dicembre 2023 - scrive il Sindaco Paolo Omoboni -, il modo dell'Amministrazione per manifestare il proprio cordoglio e quello dell’intera comunità borghigiana, per la tragedia che ha coinvolto i nostri concittadini Ester ed Edoardo, le loro famiglie e i loro amici. Per questo domani la bandiera del Comune di Borgo San Lorenzo sarà esposta a lutto, e alle ore 10 ci sarà un minuto di silenzio consentendo agli esercizi pubblici, i luoghi di lavoro e le attività economiche di fermarsi per rispettare il minuto di silenzio, anche abbassando le serrande delle attività. Nelle iniziative sportive del territorio che si svolgeranno nella giornata di domani, si potrà osservare un minuto di silenzio prima dell'inizio delle gare e delle competizioni in ricordo di Ester ed Edoardo".

Fonte: Ufficio Stampa Comune Borgo San Lorenzo